Sans les profs, le Pacte ne vaut rien

Le réforme de notre système éducatif, souhaitée par l'OCDE et défendue par le Pacte d'excellence, ne peut être menée à bien que par les enseignants. Et nous autres parents devons les y aider.

Aucun décret ne pourra changer la mentalité des profs , aucun décret ne pourra les obliger à oser changer de lunettes. Sortir de leur zone de confort pour aborder de nouvelles pédagogies plus innovantes, adaptées aux jeunes du XXIe siècle. Ces kids nés avec un smartphone ou une tablette dans la main, hyperconnectés, déjà abreuvés d’informations par le net. Génération Google. Or, c’est de cela dont l’école a besoin. Un changement de mentalité. De la part des profs, mais aussi des parents .

Eux, nous, devons apprendre à laisser tomber certains tabous. Accepter qu’enseigner, ce n’est pas simplement diffuser un savoir et le faire rentrer à coups de leçons "par cœur" dans la tête de nos enfants. Enseigner aujourd’hui, c’est ouvrir l’esprit de nos enfants à la créativité et l’expérimentation, les aider à être critiques sur ce que le monde leur renvoie, leur apprendre pourquoi on s’est battus à Marignan en 1515, et pas seulement la date, leur apprendre à comprendre et utiliser E = mc² plutôt que de l’ânonner le regard vide.