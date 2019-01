Sévices techniques

Alors, on entend bien, et comprend évidemment, d’un regard de citoyen, les cris qui sont poussés face à l’important plan de restructuration mis mardi sur la table du conseil d’administration de l’opérateur historique Proximus. Après tout, les chiffres sont éloquents. Il en irait tout de même d’un virage stratégique emportant avec lui quelque 1.900 emplois – quand 1.250 embauches seraient réalisées, soyons précis –, à une époque où les "jobs, jobs, jobs" étaient pourtant vantés à grands coups d’élancées lyriques par le gouvernement de centre droit qui prévalait jusqu’il y a peu. Cela fait d’ailleurs tache sur un bulletin pré-scrutin.

Et là, il n’y a plus de place pour les soupirs et autres chuchotements. Autonome, cela a un sens. Alors arrêtons l’hypocrisie, qui veut qu’un gouvernement s’indigne d’une ligne qu’il a peut-être lui-même contribué à tracer, à l’aide de ses relais politiques placés à la tête de l’entreprise. D’une voix vive.

Avant de prévoir un plan de transformation vers plus de digitalisation, peut-être faudrait-il s’atteler à transformer le lourdaud tout court, trop chargé et malmené que pour pouvoir se mouvoir rapidement dans un secteur où l’agilité est devenue le maître mot. Pas en y travaillant sur le capital humain, non. Son management et ses équipes se débattent depuis des années désormais pour parvenir à faire face. Et couper la tête de l’actuelle patronne, sur le modèle Bellens, du nom de son prédécesseur, ne ferait que reporter le problème sur un éventuel remplaçant. Qui ne pourrait être nommé par le politique que trop tard face aux défis pressants.