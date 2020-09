Si c'est Bill Gates qui le dit...

Pas d’angélisme. Pas de cocorico mal placé. Rappelons, d’abord, les chiffres glissés début de l’été par Pierre Wunsch (BNB). Des chiffres qui ont été occultés par les propos fort maladroits tenus alors sur une "Wallonie plus proche d’un régime communiste que d’un régime néo-libéral", mais qui valent finalement plus qu’un long discours: en 2020, le privé ne pèse que 56,7% de l’emploi dans le sud du pays . Il pèse 64,6% en Flandre.

Soulignons, aussi, ce débat qui vit – et à raison - depuis l’annonce de discussions concernant l’arrivée d’un Legoland sur les cendres de Caterpillar à Gosselies. Au-delà du potentiel d’emplois que pourrait représenter un parc d’attraction planté là, comment expliquer qu’un tel site, si bien situé et si bien dessiné pour produire, n’attire pas une nouvelle usine? Cela n’en dirait-il pas long sur notre attractivité et notre compétitivité, en plein questionnement post-Covid sur la réindustrialisation?

Il y a, en Wallonie, de plus en plus de femmes et d’hommes décomplexés qui osent, qui innovent et qui démontrent au jour le jour qu’ils sont capables de réussir. Ce n’est pas nous qui le clamons, c’est Bill Gates qui nous le dit quand il investit une nouvelle fois cette semaine dans le développement des vaccins à coûts réduits d’Univercells (Nivelles, Charleroi).