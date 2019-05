Skeyes, un monopole en sursis

Pour négocier et arriver à un accord, il y a besoin de bonne volonté. La grève inattendue de ce jeudi chez les contrôleurs du ciel semble prouver que dans ce dossier, les points de vue sont devenus inconciliables. Le syndicat socialiste flamand lui-même, l’Acod, s’est distancié de "l’action irresponsable de l’ACV". En face, du côté des syndicats chrétien et libéral, on reproche à l’Acod de ne représenter que très peu de contrôleurs du ciel. Le passage en force avec le syndicat socialiste ne passe pas. La direction se défend. Elle explique que l’accord ne définit que les grandes lignes des conditions de travail et que le détail doit être négocié en concertation avec les travailleurs dès lundi prochain.