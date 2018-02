Spitzenkandi… quoi?

Dans les coulisses de l’Europe, on ne parle plus que de lui. Il est sur toutes les lèvres, dans (presque) toutes les conversations. Lui, c’est " Der Spitzenkandidat ". Le quoi, dites-vous? Le "Spitzenkandidat", ou en français, le "candidat tête de liste". Un champion que les familles politiques européennes vont choisir pour les représenter dans la grande joute qui aboutira à la désignation du prochain Président de la Commission européenne.

L’expression occulte "Spitzenkandidat" (on ne s’en lasse pas) résume, à elle seule, l’état de la démocratie européenne. Un jargon que seul un Allemand initié peut comprendre, utilisé pour désigner le mode d’élection d’un Président, celui de la Commission, occupant le poste le plus influent d’une organisation gérant la vie de plus de 500 millions d’être humains.