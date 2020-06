Stratego politique

Magnette et Rousseau lancent l'idée d'une tripartite

Le président du PS Paul Magnette a présenté les contours du travail informel qu’il a mené avec son homologue du sp.a Conner Rousseau en vue de la formation d’un gouvernement fédéral de plein exercice. Leur idée: lancer une tripartite traditionnelle associant les familles socialiste, libérale et démocrate-chrétienne au sein d’un gouvernement minoritaire (71 sièges sur 150) chargé de la relance du pays après la pandémie. Autrement dit, PS et sp.a monteraient à bord de l’exécutif actuel , embarquant le cdH au passage.

Le projet a le mérite d’être constructif. Le gouvernement temporaire de Sophie Wilmès, chargé de gérer l’urgence de la crise sanitaire, est à bout de souffle. Les "pouvoirs spéciaux" se terminent. Il est effectivement temps de passer à une autre étape. La tripartite serait un peu plus légitime et un peu plus solide. Elle évite la paralysie politique complète. La manœuvre est parfaitement constitutionnelle. Du reste, en Europe, de nombreux gouvernements ne disposent pas d’une majorité parlementaire, même si la tradition n’est pas celle-là en Belgique.