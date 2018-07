Sur la route

C’est un exercice que de devoir juger d’une ligne politique et de ses déclinaisons depuis son bureau. Personnellement, notre nature nous porterait plutôt à voir le verre à moitié vide. À considérer que le fardeau fiscal reposant sur les épaules du travailleur belge est encore pharaonique, que l’air est pollué et que la mobilité est déficiente . Mais passons.

À considérer, aussi, que dans le package XXL présenté par le gouvernement fédéral, l’enveloppe de 600 millions d’euros réservée pour indemniser les coopérateurs Arco à hauteur de 40% est simplement imbuvable . C’est lourd, singulièrement pour les contribuables francophones, qui vont passer à la caisse pour rembourser les aventures financières du monde catholique flamand. Ajoutons que le chantage exercé par le CD&V – pas d’IPO de Belfius sans enveloppe Arco – donne une mauvaise image de la politique . Mais rien de neuf, le vers était dans le fruit dès le moment où le remboursement Arco figurait dans l’accord de gouvernement. Et puis, l’Europe doit encore mettre son nez dans l’affaire et cela pourrait être saignant.

Dès lors, ces jobs, il faut les occuper. On ne peut pas se plaindre sans arrêt qu’il n’y a pas de travail et l’ignorer lorsqu’il y en a. On ne peut pas se plaindre et ânonner que la pauvreté guette au coin de la rue et regarder des dizaines de milliers d’emplois vacants partir en fumée faute de candidats. Non. Le Fédéral n’a pas économisé sur les allocations de chômage, contrairement à ce qui a été fait par le passé. Notez-le.