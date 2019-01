Surprises positives

L’année 2018 est à oublier, bienvenue en 2019! Une année qui débute toutefois avec les mêmes incertitudes que l’an dernier. Quelle sera l’ampleur du ralentissement économique prévu en Europe et aux Etats-Unis? Quelle sera l’issue de la guerre commerciale entre les USA et la Chine? Quid aussi du Brexit, de la contestation des gilets jaunes… Sur les marchés financiers aussi, les interrogations sont multiples. L’an dernier, plusieurs entreprises ont vacillé en Bourse. En témoigne la correction enregistrée par les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon). Dix ans après la crise financière, les banques européennes ont également essuyé de sérieux revers boursiers, ce qui ne manque pas d’inquiéter. Mais que dire alors de la véritable déroute (près de 70% de baisse) de bpost, pourtant considérée jusqu’ici comme une action de bon père de famille. En ces temps troublés, les certitudes d’antan n’ont guère plus leur place. La moindre défaillance est sanctionnée durement – parfois trop d’ailleurs – par les marchés.