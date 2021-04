Svp, évitez le saupoudrage politique!

Certains diront qu’il s’agit ici d’un énième rapport, après le plan Marshall ou le Contrat d’avenir. L’enjeu n’est évidemment pas là , mais dans la suite que le gouvernement réservera aux propositions des experts. Inutile de dire que la Wallonie ne peut pas se louper si elle veut affronter les nombreux défis nés de la crise du covid et qui remettent en exergue une série de fondamentaux économiques et sociétaux fragilisés depuis la désindustrialisation de la Région.

Le rapport du conseil stratégique donne une série de pistes intéressantes en matière de formation en alternance, ou de création d’emploi privé par un système temporaire et ciblé d’aide à l’embauche. Il offre des solutions à court terme pour aider les entreprises fragilisées par la crise du covid. Il rafraîchit aussi les idées en proposant un tax shift qui a pour but de subventionner les comportements vertueux et taxer ceux à proscrire dans le monde économique. Les experts n’ont pas hésité à bousculer les lignes wallonnes en proposant des actions moins populaires comme la diminution de certaines aides pour les entreprises qui offrent peu de plus-value pour la Wallonie.

Ce plan doit être orienté vers des objectifs et faire l’objet d’un monitoring aux mains d’acteurs indépendants et non des appareils de partis.

Ce plan est pourtant plus qu’un outil politique. Ce plan doit transcender les clivages et se réaliser au-delà d’une législature. Ce plan doit être orienté vers des objectifs et faire l’objet d’un monitoring aux mains d’acteurs indépendants et non des appareils de partis. Pour être impactant, ce plan doit enfin éviter le saupoudrage géographique ou thématiques. Ce plan doit simplement viser juste!