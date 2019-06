Symptôme italien

On profite du beau temps pour réparer le toit. Mais faut-il pour autant laisser le trou s’agrandir sans bouger quand la grisaille perdure? Cette question sans âge revient en boucle dans le débat budgétaire européen : à l’heure où la Commission européenne remet leur bulletin annuel aux États membres, le cas italien est sous les feux de la rampe. Un gouvernement iconoclaste qui prétend se défaire des règles européennes est à la tête d’un pays à l’économie atone dont la dette publique est en passe d’atteindre 135% de la production annuelle. On fait quoi pour le toit?

La vérité, comme souvent, est à chercher entre les deux postures. L’Italie ne peut laisser filer sa dette, la rigueur s’impose donc. Mais elle doit aussi se réformer et donc investir dans le long terme – l’enseignement et la formation, la recherche, la transition énergétique… C’est là que l’Europe doit avancer: identifier ces investissements d’avenir indispensables, et les rendre possibles. En les sortant du carcan budgétaire, par exemple. Ou, puisqu’on en est à formuler des vœux, en dotant la zone euro d’un budget d’investissement commun significatif: un vaccin contre les défaillances structurelles. Quelle que soit la formule, l’Union et ses États doivent intégrer que l’Italie n’est pas "l’homme malade de l’Europe", mais le symptôme le plus visible d’une Europe malade. C’est donc bien cette dernière qui a besoin d’une prescription.