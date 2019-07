Taux belges : historique mais anormal

Les taux de rendement des obligations à 10 ans de l’État belge, qui font office de référence sur les marchés, ont rejoint mercredi les niveaux atteints par les obligations allemandes, néerlandaises ou françaises. Soit sous les 0%. C’est historique et personne n’aurait osé miser un euro sur une telle issue voici quelques années encore.

Si des taux négatifs constituent une aubaine pour les emprunteurs – pour l’État en particulier – ils traduisent aussi une situation anormale. Des taux négatifs heurtent le sens commun. Comme le dit Jacques de Larosière, un des prédécesseurs de Christine Lagarde au FMI, c’est l’équivalent d’une taxe sur celui qui aurait décidé d’épargner pour ses vieux jours. Surtout, il est très compliqué de sortir de cette politique de taux au plancher sans créer des turbulences sur les marchés . La BCE et la Federal Reserve américaine ont pu amplement s’en rendre compte l’an dernier.

C’est le même FMI de Christine Lagarde qui soulignait, il n’y a pas si longtemps encore, que pousser davantage les taux en territoire négatif risquerait de faire plus de mal que de bien, notamment pour la rentabilité des banques.

Certes, on peut comprendre que les taux négatifs fassent partie de l’arsenal monétaire d’une banque centrale. Mais cette arme ne devrait être utilisée que de manière très temporaire.

En attendant, l’État belge peut se financer à des conditions toujours plus avantageuses. Ce qui peut donner l’impression que tout va pour le mieux en Belgique et que le pays n’a aucun problème de dette ou de finances publiques. Et que, finalement, la formation d’un gouvernement peut encore attendre de longs mois. Une fausse impression bien sûr.