Tel est Free qui croyait prendre

Cela aurait pourtant fait bien sur la tableau de chasse d’ Alexander De Croo , ministre Open Vld des Télécoms: Free débarque en Belgique . Sauf que, voilà, c’est raté . A priori, en tout cas. L’opérateur a en effet, via la voix du directeur général de sa maison mère, déclaré mardi qu’ il donnait la priorité à la France – où il souffre actuellement face à la concurrence accrue – et à l’Italie , versus le plat pays (ou encore l’Allemagne) où son intérêt était pourtant pressenti par certains observateurs.

Try again. Oui. Enfin… non. Encore faudrait-il qu’il y ait quelqu’un à la porte. Jusqu’au bout du processus, c’est-à-dire jusqu’aux enchères qui se tiendront courant 2019 seulement, passage obligé pour une entrée en Belgique en tant qu’opérateur de réseau sérieux. Parce que quand bien même Xavier Niel, le milliardaire français fondateur du casseur de prix, pourrait se lancer en solo, comme il l’a d’ailleurs fait en Suisse ou à Monaco, Proximus, Orange et Telenet ne resteront pas les bras croisés à l’attendre. Surtout au vu de l’agitation (médiatique, en partie) qu’il a pu y avoir autour de la traque du ministre.