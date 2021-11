Télétravail obligatoire, parce que les entreprises ne sont pas des îles

Non, le télétravail généralisé n'est pas LA solution. Et le retour du télétravail obligatoire ne se fera pas de gaité de cœur. Mais il est sans doute plus utile aujourd’hui de se serrer les coudes que d’en jouer.

Le retour au télétravail ne se fera pas de gaité de cœur. Le refrain a d’ailleurs déjà été entonné par les fédérations et organisations patronales: les entreprises sont prudentes, leur personnel est largement vacciné, en moyenne plus jeune que la population générale et ne serait donc pas une catégorie particulièrement à risque.

Hors de question donc, de faire "payer les pots cassés" aux entreprises, PME et indépendants. Le télétravail obligatoire généralisé, on n’en veut pas, ont clamé les entreprises en amont du Comité de concertation de ce mercredi.

En filigrane de ce refrain, on aura compris le message: nous avons fait le boulot, faites-nous confiance – ou mieux encore, laissez-nous travailler. Nous avons nous-mêmes dans ces colonnes plaidé contre un retour du télétravail obligatoire.

Parce que le télétravail génère son lot de décrochage social et professionnel. Il est loin d'être la panacée. Et la crainte est légitime, côté entreprises, que de nouvelles restrictions viennent ralentir, voire casser la reprise économique en cours.

Mais voilà, en moins d’un mois, les contaminations, hospitalisations et le nombre de lits occupés en soins intensifs ont doublé. La pression actuelle du Covid-19 sur les hôpitaux demande malheureusement une nouvelle fois la prééminence de la logique sanitaire sur la logique économique.

Le Comité de concertation est donc allé puiser dans sa palette de mesures, qui, ô surprise, concernent aussi les entreprises. En l’occurrence, un renforcement du télétravail obligatoire. Quatre jours minimum, pendant quatre semaines. Trois jours par semaine ensuite, dès la mi-décembre.

Cela ne se fera certainement pas de gaité de cœur, ni pour les employés ni pour les employeurs. Mais rappelons que toutes les entreprises ne sont pas menacées de la même manière: les acteurs de la culture, de l'horeca et de l'évènementiel sont à nouveau les plus exposés économiquement à la résurgence du virus – et pour nombre d'entre eux, le télétravail et le port du masque renforcés seront d'ailleurs synonymes de difficultés accrues.

Les entreprises peuvent démontrer dans les semaines qui viennent qu’elles sont capables – oui, encore – de faire preuve de souplesse et d’intelligence.

Rappelons aussi que les restrictions adoptées aujourd’hui pourraient en empêcher d’autres, bien plus drastiques, dans quelques mois. Non, le télétravail généralisé n'est pas LA solution. Et pour bon nombre d'entreprises, il est d'ailleurs une réalité bien ancrée au quotidien – signe des efforts fournis.

Mais les entreprises peuvent en fait démontrer dans les semaines qui viennent qu’elles sont capables – oui, encore – de faire preuve de souplesse et d’intelligence, afin de contribuer à leur mesure à l’effort collectif contre le covid.

"La mort de chaque homme me diminue, car je suis impliqué dans l’humanité. N’envoie donc jamais demander pour qui la cloche sonne: elle sonne pour toi", assène John Donne, en 1624 dans son poème "Nul homme n’est une île" tiré de… "Méditations en temps de crise".