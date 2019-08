Thijs -Van Gerven, un duo de choc

Le départ annoncé du CEO de bpost

Il est toujours facile de tirer sur l’ambulance. Comme de critiquer. Quand un grand patron annonce son départ avec soudaineté, les soupçons naissent aussitôt: pour quelle raison s’en va-t-il, sinon parce qu’il a échoué? A fortiori quand il s’agit d’un CEO qui a été nommé par le politique, comme c’est le cas de Koen Van Gerven, placé à la tête de bpost par le gouvernement fédéral en février 2014… S’il jette l’éponge, c’est parce qu’il a loupé le rachat de l’opérateur néerlandais PostNL, acheté un chat dans un sac avec Radial aux Etats-Unis, mal géré le conflit social de l’automne dernier avec les syndicats et contribué, ce faisant, à faire plonger le cours de l’action en scellant au passage son éviction de l’indice Bel 20… Voilà comment en quels termes on pourrait flinguer le blessé dans l’ambulance…

Tirer sur l’ambulance Van Gerven serait trop facile, alors que la saga PostNL avait montré les qualités du CEO.

On s’en abstiendra toutefois. Parce qu’il y a d’autres manières d’analyser son bilan de cinq ans et demi à la tête de l’entreprise semi-publique. En commençant par poser ce simple constat: si bpost a pu se porter à l’assaut de son rival néerlandais PostNL en 2016, c’était parce que l’opérateur belge avait mieux résisté que la plupart des ex-monopolistes européens à la libéralisation du secteur et aux premiers chocs subis par leur activité de courrier. Une solidité qu’il devait à son CEO d’alors, Koen Van Gerven, ainsi qu’à son prédécesseur Johnny Thijs.

Van Gerven avait repris et amplifié le travail de modernisation initié par Thijs, et avait jugé le moment idoine pour former un grand opérateur beneluxien, plus à même de résister aux nouveaux concurrents dans un secteur élargi à la logistique d’e-commerce. C’était bien vu, et si ce projet a échoué, la faute en revient aux politiques qui, aux Pays-Bas, ont multiplié les chausse-trapes pour des raisons de nationalisme économique. On ne peut décemment pas le reprocher à Van Gerven.