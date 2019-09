Thomas Cook fut un jour pionnier

Le géant du voyage organisé en faillite

"Depuis 1841, nos experts sélectionnent les meilleurs séjours et circuits…" Sur les nombreux sites internet de Thomas Cook à travers le monde, on ne se prive pas de rappeler la belle ancienneté de ce géant du tourisme. Au milieu du XIXe siècle, un trentenaire britannique du genre entreprenant met sur pied ce que l’histoire tient pour le premier voyage organisé, 13 "miles" en train dans le Leicestershire. Au fil du temps et des innovations, la start-up de Mister Cook est devenu un géant du tourisme mondial.

C’est un peu l’histoire de Nokia: si tu arrêtes d’innover, tu es mort.

La fin de la belle épopée tient en deux mots, placés lundi sur la homepage du groupe: "liquidation forcée". Une période pour le moins difficile s’ouvre pour des centaines de milliers de vacanciers actuellement en voyage, pour les 22.000 collaborateurs de l’enseigne, pour les filiales du groupe (dont la Belgique et ses 600 salariés) qui cherchent à comprendre ce qui est encore possible ou pas. Cette faillite retentissante provoquera des dégâts plus larges, parmi les fournisseurs et parties prenantes de ce colosse mangé par ses dettes.

Il y a sans doute plusieurs facteurs à l’origine de cet échec. Retenons-en un: le pionnier d’hier n’était plus pionnier aujourd’hui. Thomas Cook, acteur du commerce de détail dont les magasins s’appellent agences de voyage, s’est fait doubler par des plateformes numériques, agrégateurs et même agrégateurs d’agrégateurs, plus forts que lui dans l’art de compiler, comparer, personnaliser. C’est un peu l’histoire de Nokia: si tu arrêtes d’innover, tu es mort.