Toujours le même nœud

La mission de Paul Magnette semble prendre une nouvelle tournure, comparable à celle qu’on a connue pendant quatre mois avec Didier Vande Lanotte: on progresse sur le contenu en éliminant au fur et à mesure les partis qui ne se retrouvent plus dans les convergences identifiées. La résistance de l’Open Vld aux pressions exercées par la N-VA et le CD&V devrait l’inviter à revoir sa copie pour en faire quelque chose de digeste pour les libéraux flamands. Ceux-ci ne se contenteront pas du maintien de quelques acquis de la suédoise et ne pouvaient fermer la porte à l’informateur sur pression d’autres partis au risque de paraître faibles.