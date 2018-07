Trump désavoue les siens

Au sommet d’Helsinki ce lundi, c'était "Make Russia Great Again". Donald Trump a contredit sa propre Justice et défendu Poutine, alors qu'il traite les Européens "d'ennemis".

Diaboliser la Russie et Vladimir Poutine n’est pas une bonne chose. Après des décennies de guerre froide dont la Russie et sortie déstabilisée, la voir revenir parmi les grandes nations est rassurant. Il serait, au contraire, inquiétant qu’un pays voisin aussi vaste et détenteur du deuxième arsenal nucléaire de la planète sombre dans le chaos. Le dialogue avec Moscou est vital.

La Russie est aussi notre plus proche voisin, à un peu plus de trois heures d’avion. L’Europe a tout à gagner d’une ouverture progressive des frontières et d’un rapprochement commercial, culturel et humain avec ce grand pays.