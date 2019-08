Trump et le poison de la haine

En 24 heures, 30 personnes ont été tuées aux Etats-Unis , en rue et dans une grande surface. Cela fait, depuis le début de l’année, 251 fusillades de masse , où plus de quatre personnes sont mortes. L’Europe, où le port d’arme est limité, n’en a connu quasi aucune.

Patrick Crusius, le tueur d’El Paso, est un fan du président Trump. Sur les réseaux sociaux, il se présente comme adepte de la théorie du "grand remplacement", inventée par le propagandiste d’extrême droite français Renaud Camus. Une théorie à la mode dans les partis d’extrême droite, en Europe et en Belgique. Au Royaume-Uni, les chantres du Brexit s’en réclament. Elle est un des ingrédients de ce parfum de haine qui se répand dans le monde.

Depuis ses début, Donald Trump canalise la haine et la colère de ses électeurs pour les amplifier sur Twitter et dans ses discours. Il cible tour à tour les migrants, les musulmans, l’économie chinoise ou européenne. Jusqu’à l’obsession, poussant les plus fragiles à la violence.