Trumpiser l'Europe

Ce journal n’a jamais fréquenté le fan-club de Donald Trump. Nous marquerons donc cette édition d’une pierre blanche: nous allons invoquer le président américain , comme on citerait écrivain ou philosophe.

Reprenons le fait du jour: la Commission européenne a, comme prévu, rejeté la fusion entre Alstom et Siemens. En voici les arguments: sans concurrence, le nouveau géant aurait créé un monopole, une injure aux oreilles du gendarme européen, Margrethe Vestager. Et qui dit monopole, dit augmentation incontrôlée des prix, là où la concurrence saine empêche les dérapages: c’est le mantra de la commissaire. Elle n’a pas retenu l’argument principal des intéressés: la création d’un champion mondial capable de concurrencer la menace chinoise, incarnée par la toute puissante CRRC chinoise. Raison invoquée: la CRRC ne menace pas les intérêts d’Alstom et de Siemens en Europe. Un point.