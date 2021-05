Uber vs taxis: si on pensait aux usagers?

En sept ans, la guerre qui oppose les taxis à Uber et Heetch a déjà fait couler beaucoup d'encre, entre les diverses décisions de justice et les tentatives avortées de réformes de la législation régionale. À l'heure où l'ensemble du secteur est pendu à l'arrêt que devra rendre prochainement la Cour constitutionnelle, la situation demeure plus floue que jamais. C'est la raison pour laquelle L'Écho s'est replongé dans cet épineux dossier avec une question toute simple : comment se fait-il qu'il soit possible de se déplacer dans les rues de Bruxelles avec deux applications qui présentent toutes les apparences de l'illégalité ?