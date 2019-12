Un baromètre climatique

Il y a quelque chose de biblique dans l’introduction en bourse d’Aramco. Plus gros producteur d’hydrocarbures au monde, plus grosses réserves et, désormais, plus grosse capitalisation boursière : le colosse saoudien cultive tous les superlatifs. Telle une manne céleste tombant dans le désert d’Arabie, il fera pleuvoir une poignée de milliards sur la table du gouvernement saoudien.

La courbe boursière d’Aramco pourrait se confondre avec celle de la température mondiale: plus elle grimpera, plus elle montrera la vaillance de l’industrie pétrolière et l’échec de nos sociétés dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Plus elle baissera, plus nous pourrons nous en réjouir.