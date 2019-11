Il faut également pointer ce qui ne figure pas dans ces textes. En l’occurrence, il n’y a pas de cadre budgétaire, alors qu’on sait que la situation des finances publiques est (très) délicate . On y trouve beaucoup de dépenses (revalorisation des pensions, du salaire minimum, de la justice, de la police…), mais pas de recettes. Faut-il s’en offusquer? Non, ceci est parfaitement normal. Les documents doivent être pris pour ce qu’ils sont: des pistes de travail, appelées à être étoffées, amendées, précisées, cadrées voire supprimées dans certains cas. Le travail est en cours. Il est logique de ne pas avoir toutes les réponses. Ces notes sont un bon point de départ.

Pour autant, épinglons d’ores et déjà, au chapitre "emploi", deux points intéressants qu’on aimerait voir aboutir. Ainsi en est-il de l’extension de l’exonération des cotisations sociales aux deuxièmes et troisièmes embauches dans les PME. Cette mesure "premiers engagements" a été l’une des plus intelligentes prises au cours des dernières années car elle a un vrai impact positif pour des petites structures locales et donc pour l’emploi.