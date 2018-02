Un choix cornélien

Quel avion de chasse pour l’armée belge? D’un côté, il y a ceux qui estiment que le gouvernement Michel pourra difficilement être crédible à l’avenir en plaidant la construction d’une Europe de la défense tout en attribuant à un constructeur américain le plus gros contrat militaire de ces quarante dernières années. De l’autre, aviateurs et spécialistes font valoir que le critère le plus pertinent pour l’acquisition de 34 appareils pour succéder aux vénérables F-16 ne peut être que la capacité du futur chasseur-bombardier à dominer le ciel pendant les quatre ou cinq prochaines décennies.