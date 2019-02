Un choix pas si étonnant

Bien sûr, dans un monde idéal, il est préférable d’éviter de cumuler les fonctions de Premier ministre et de président de parti. Au risque de schématiser, le premier doit veiller à l’intérêt de tous, tandis qu’il est demandé au second de manœuvrer essentiellement au bénéfice des siens. Et on a tendance à croire que les deux postes constituent un plein-temps qui mérite que l’on s’y consacre entièrement – dans le cas du chef du gouvernement, c’est même une évidence.