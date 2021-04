Un coup de semonce pour le moins-disant fiscal

Joe Biden a encore frappé. Après avoir proposé une hausse de l’impôt des sociétés de 21% à 28% pour financer son plan d’infrastructures, et après avoir suggéré de porter à l’échelle mondiale le taux d’imposition des multinationales à 21%, il s’attaque à présent aux Américains les plus riches : ceux qui affichent un revenu annuel d’un million de dollars ou plus verraient le taux d’impôt sur leurs dividendes et gains de capitaux quasiment doubler – à 43,4%. But de l’opération : financer un plan de soutien aux Américains moyens, avec notamment des dépenses dans l’éducation et la petite enfance.