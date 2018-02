Un gaspillage d'énergie

Trains trams bus à l’arrêt. Grilles d’école fermées. Boîtes aux lettres vides. Administrations au ralenti. Et des millions de Belges pestant derrière leur volant, leur bureau ou leur radio contre ces "syndicalistes qui ne servent à rien, à part emm** ceux qui essayent de gagner leur pain".

Aujourd’hui, c’est un scénario déjà joué, et surjoué, qui va encore se répéter dans tout le pays. Pourquoi? La CGSP a décidé de taper un coup de plus sur la réforme des pensions dans le secteur public, et sur son volet "prise en compte de la pénibilité", qui avance (péniblement) au gouvernement.