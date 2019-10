Un homme d'État européen

Comme on a tendance à brûler ce qu’on a adoré, il serait sans doute un peu trop facile de vouer Mario Draghi aux gémonies à cause des dernières décisions, très controversées, de la Banque centrale européenne, institution qu’il a présidée pendant huit années.

C’est long, huit ans. En politique, les mandats sont généralement limités à quatre ou cinq ans. Mais en politique monétaire, les fondateurs de la zone euro ont estimé, à juste titre, qu’il fallait un long mandat pour garantir la plus grande indépendance aux banquiers centraux chargés de veiller à la stabilité des prix.

Mais Mario Draghi a le grand mérite d’avoir agi dans l’intérêt de l’ensemble de la zone euro, quand les dirigeants des États membres, trop focalisés sur leurs préoccupations nationales, ne parvenaient pas à nouer les compromis nécessaires. Aujourd’hui, Draghi est vu par les plus riches comme le responsable de la disparition des rendements et par les plus pauvres comme l’instigateur des politiques d’austérité budgétaire. Si est détesté de ces deux bords, c’est peut-être qu’il a mené la politique qui convenait le mieux à l’ensemble de la zone euro.