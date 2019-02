Un marché de l'emploi à moderniser

Car, dans le même temps, les employés sont amenés à travailler plus longtemps. L’âge du départ à la retraite a été repoussé à 67 ans et les "prépensions" sont de moins en moins accessibles. Par ailleurs, la pression au travail ne fait qu’augmenter, comme en atteste l’explosion des cas de burn out ou de maladies longue durée. Enfin, la conciliation entre vies privée et professionnelle relève toujours du casse-tête pour de nombreux ménages. Dans ce contexte, le crédit-temps est une soupape bienvenue. Il est logique de demander aux salariés d’allonger la durée de leur carrière pour tenir compte des besoins de financement du système de pension et de l’augmentation de l’espérance de vie. Il serait tout aussi logique de leur permettre d’aménager leur carrière avec un maximum de souplesse pour qu’elle soit vivable. C’est dans l’intérêt des entreprises également puisque de bonnes conditions de travail favorisent la performance des salariés.