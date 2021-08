Un marché du travail à réinventer

Dans ce contexte, les entreprises doivent se réinventer. Pour recruter et garder leurs meilleurs talents, elles doivent offrir plus qu’un bon salaire (comme le montre notre dossier "Regards" sur les cinq leçons RH pour l'après-pandémie). Plus que jamais, proposer de la flexibilité, des avantages extra-légaux, une combinaison harmonieuse boulot/vie privée est nécessaire pour être attractif. Avec une règle d’or: le "package" doit être "sur-mesure" . L’employé veut davantage maîtriser sa carrière.

Il n’y a pas une recette miracle pour doper l’emploi. Soutenir les entrepreneurs et l’innovation reste la base. Réduire le coût salarial des peu qualifiés et inciter à travailler plus longtemps demeure incontournable. On insistera ici sur un élément clé: la formation. À Bruxelles et en Wallonie, il y a des dizaines de milliers de chômeurs et d’inactifs, pour une bonne part de longue durée. Ce qui crée un marché de l’emploi dual avec, d’un côté, des entreprises en manque de main d’œuvre qualifiée et, d’autre part, des milliers de personnes qui galèrent pour s’insérer et/ou trouver un job décent. Pour résorber cet écart insupportable, il faut investir dans la formation, que ce soit au niveau des entreprises, de l’enseignement et des pouvoirs publics. Il faut non seulement en faire davantage, mais aussi faire mieux, en termes de qualité des apprentissages et des orientations choisies.