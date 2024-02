Un nouveau contrat entre l'industrie et les Européens

L'industrie européenne réclame plus de moyens et moins de contraintes pour réussir sa décarbonation. L’aider à se redéployer doit être un objectif cardinal de l’Union européenne, mais avec des balises claires.

La "consternation" des ONG était téléphonée, mais le fond de l’affaire vaut mieux que des cris d’orfraie. De la chimie au ciment, en passant par l’acier, les industriels européens demandent un sursaut de l’Europe, qui a gravé dans le marbre la décarbonation de l’économie en 2050. Car, pour les secteurs les plus difficiles à décarboner, la situation est périlleuse : l’économie européenne est en plein marasme, et les investissements qu’il faudrait faire maintenant pour assurer la transition ont une furieuse tendance à se délocaliser. L’herbe est plus verte ailleurs – de l’énergie moins chère, des subsides plus abondants aux États-Unis et en Chine, notamment.