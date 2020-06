Un nouveau "pacte social" est opportun

L’événement est une nouvelle illustration d’une société où la radicalité facile et l’entre-soi prévalent et où les vertus de la négociation et de l’empathie envers les autres s’estompent dangereusement. Il révèle un malaise plus profond à la tête du syndicat. La FGTB s’est davantage illustrée ces dernières années dans son opposition musclée – jusqu’à l’overdose, mais sans grand succès – à un gouvernement fédéral hostile. Une partie de sa base s’est radicalisée, poussée dans le dos par le PTB. Des dissensions entre néerlandophones et francophones ont parfois été patentes. Thierry Bodson, le successeur de Robert Vertenueil, va devoir ramener le calme en interne et, surtout, définir une stratégie.