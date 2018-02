Rapprocher Ores et Resa, mais aussi les tarifs.

Le ministre wallon de l’Énergie, Jean-Luc Crucke, ne se contente pas de pousser au rapprochement des deux principaux gestionnaires de réseau de gaz et d’électricité en Wallonie, Resa et Ores: il annonce aussi que l’opération signifie, à terme en tout cas, l’uniformisation du service et surtout des tarifs de distribution sur tout le territoire wallon. Un sujet tellement sensible qu’on pourrait se demander pourquoi le ministre agite ce chiffon rouge devant l’opinion publique, alors que réussir le rapprochement d’Ores et de Resa constitue déjà un dossier suffisamment complexe. Les réactions épidermiques n’ont d’ailleurs pas tardé chez les Liégeois.

Le scandale Publifin donne au monde politique wallon l’occasion de mener les réformes sur lesquelles il se casse les dents depuis 15 ans. .

Pourtant, mettre ce sujet sur la table a tout son sens, et constitue un pari osé mais courageux. Certes, une harmonisation des tarifs de distribution d’énergie fera immanquablement des gagnants et des perdants – et même en province de Liège, il y aura des gens dans les deux camps. Mais est-il normal que le coût supporté par les Wallons pour être desservis en électricité varie du simple au double selon qu’ils habitent en ville ou en zone rurale? En France, où Enedis gère 95% du territoire, la réponse est non.

Pour rappel, en 2002, le jeune Charles Michel, alors ministre wallon de l’Intérieur, plaidait déjà pour une fusion des intercommunales actives dans l’énergie. André Antoine, Jean-Marc Nollet ou Paul Furlan ont tenté de revenir à la charge, en vain.