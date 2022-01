Un parti à tout à gagner à parler d'une seule voix

Après la démission de Jean-Luc Crucke, le MR gagnerait à mener un travail de positionnement approfondi. Sans action, il pourrait s'aliéner une part de son électorat.

La vie dans un parti est rarement un long fleuve tranquille. Si elle s’applique à toutes les formations politiques, cette phrase convient aujourd’hui particulièrement au MR, où la navigation entre les remous semble avoir été portée au rang d’art.

Dernier épisode: la démission de Jean-Luc Crucke de son poste de ministre wallon du Budget. Après avoir été désavoué par un groupe de députés MR et son président à propos de son décret fiscal, le ténor libéral a décidé de jeter l’éponge, sans manquer de se prévoir, en bonne intelligence avec son parti, un atterrissage tout en douceur sous les ors de la Cour constitutionnelle. Est-ce vraiment le rôle de cette institution ? Probablement pas, mais passons.

Car ce qui nous inquiète plus aujourd’hui, c’est la justification donnée par Crucke pour expliquer sa démission. "Mes convictions ne sont plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti", a-t-il déclaré à la presse. Un message fort et potentiellement préoccupant pour une formation comme le MR, 2e force au sud du pays et 3e à Bruxelles d’après les sondages les plus récents. Outre le fait qu’il perde un poids lourd électoral et un émissaire apprécié au nord du pays ainsi que dans les autres partis, le Mouvement Réformateur affiche avec cet épisode son incapacité, où à tout le moins ses difficultés, à réaliser la synthèse des courants qui le traversent.

Ne nous méprenons pas, ce que sous-entend Crucke, tenant du libéralisme social, c’est qu’il n’adhère pas totalement au cap pris sous la houlette de Georges-Louis Bouchez. Si d’aucuns n’hésitent pas à parler de droitisation du Mouvement dans le chef du jeune leader, nous serons plus prudents. Et pour cause, ce qui nous frappe parfois, c’est le flou qui entoure la ligne précise du MR, le parti ne donnant pas constamment l'impression de parler d'une seule voix. Du coup, en son sein et au niveau de sa base, certains paraissent déboussolés. La communication tous azimuts du président n’aide probablement pas. Si on peut reconnaître à Bouchez une capacité à adopter des positions anticonformistes et tranchées, on peut en revanche s'interroger sur l'utilité de son omniprésence.