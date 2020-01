Un pays en otage

Plus de 230 jours après les élections, la constitution d’un gouvernement fédéral reste dans l’impasse totale. Ce lundi, faute d’alternative, la mission d’information de Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens a été prolongée de deux semaines par le Roi dans l’espoir d’arriver à des "clarifications". Pourtant, compte tenu de l’arithmétique électorale, les données du problème sont peu ou prou les mêmes depuis des semaines, voire des mois: il faut soit une alliance entre PS et N-VA, soit une coalition "arc-en-ciel" élargie au CD&V (appelez cet exécutif "Vivaldi" si ça vous chante).