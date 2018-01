Un plan sans véritable rupture

La Wallonie se dote d’un plan d’investissement

En présentant son plan d’investissement de 5 milliards hier, la jeune coalition wallonne MR-cdH concrétise un de ses engagements: relancer les investissements dans le sud du pays. Pour la Wallonie, ce n’est que du bonus car toutes ces dépenses publiques qui se distilleront entre 2019 et 2024 entraîneront dans leur sillage une mobilisation de capitaux privés. On peut donc s’attendre à des effets retour notamment en termes d’emplois. Ce plan va également matérialiser une série de promesses faites par les ministres comme l’arrivée de la fibre optique dans les zonings industriels ou une amélioration du réseau routier. De nouveaux chantiers sont aussi annoncés comme la modernisation et le développement des entreprises de travail adapté ou le développement de la filière de stockage chimique et de la filière renouvelable.

Ce plan fait l’impasse sur un volet essentiel: la rupture. On pourrait ajouter comme autre mot l’émerveillement!

Faut-il dès lors s’en plaindre? Oui! Axé autour de thématiques comme l’énergie, la mobilité, la recherche et le numérique, le programme manque de peps. La Wallonie peut certes lâcher du lest au niveau de ses investissements et même s’endetter pour financer les 31 projets, mais ce plan fait l’impasse sur un volet essentiel qui lui manque: la rupture. On pourrait y ajouter une dose d’émerveillement!

Investir dans la mobilité douce comme le Ravel ou dans des crèches, restaurer des bâtiments publics ou des piscines, aider les entreprises industrielles à investir dans la réduction de la dépendance énergétique, accélérer la mise sur le marché de nouveaux logements, n’est-ce pas finalement le job classique qu’on attend d’un gouvernement au quotidien? Pourquoi donc s’en réjouir?

Enfin, sur le front politique, ce plan s’apparente à un contrat de mariage entre le MR et le cdH en vue de reconduire leur coalition gouvernementale après les élections de 2019. Programmé entre 2019 et 2024, le plan liera inévitablement la prochaine coalition tout au long de la législature. Pour le MR et le cdH, la feuille de route est tracée!