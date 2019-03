L’OCDE a asséné un sacré coup sur la tête des responsables de la zone euro et, au passage, mis la pression sur les membres de la Banque centrale européenne qui se réunissent aujourd’hui à Francfort. L’année 2017 paraît déjà bien loin. Cette année-là, la croissance avait été anormalement élevée grâce notamment à l’impact de la relance économique chinoise. Depuis lors, la situation s’est singulièrement dégradée. L’an dernier, l’économie européenne a ralenti plus nettement que prévu sous le poids des incertitudes. Et si l’on en croit l’OCDE, nous ne sommes nullement au bout de nos peines, la croissance devant se limiter à un bien maigre 1% cette année. C’est bien simple, la zone euro est la plus fortement sanctionnée par Laurence Boone, la chef économiste de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Car c’est ici, en Europe, que les vents contraires soufflent le plus violemment: impact des tensions commerciales avec les USA, érosion de la confiance, incertitudes politiques (Brexit, élections européennes, Italie…).