Un second référendum pour sortir du Brexit

L'édito de Vincent Georis

"Il n’y a aucun mal à changer d’avis, pourvu que ce soit dans le bon sens", a dit Winston Churchill. En deux ans, les Britanniques ont eu le temps de découvrir combien il est plus difficile de démêler l’entrelacs de quarante ans de vie commune que de cocher la case "leave" sur un bulletin de vote sans projet. Durant tout ce temps, ils ont eu l’occasion de se heurter à la concrétude du projet européen. Cette Union qui fut si souvent pour eux abstraction continentale dont ils balayaient la réalité d’un revers d’Union Jack, non sans jouir des merveilles du marché intérieur et de l’Union bancaire qui firent bondir le PIB du pays et grâce auxquels la City devint la première place financière du continent.

En se confrontant à la volonté des Vingt-sept, si souvent jugée faible et versatile, la plus vieille démocratie européenne s’y est brisé les reins. Ses institutions sont incapables de trancher la question du départ de l’Union. Theresa May, son gouvernement et la Chambre des communes sont dans l’impasse. Si aucune solution ne vient, le 12 avril sera le jour du Brexit dur. Une catastrophe.

Comment l’éviter? Le peuple britannique a choisi le "Leave", et il sera difficile de défaire le sort sans l’interroger à nouveau.

Un second référendum est l’alternative la plus plausible pour sortir de l’impasse. Après tout, la première consultation fut bâtie sur un arsenal de fausses nouvelles et de mensonges déversés sur les réseaux sociaux. Il serait logique de convoquer une nouvelle fois les Britanniques. Qu’ils puissent choisir en toute connaissance de cause quant à la rudesse d’un divorce.

Ce ne serait pas la première fois de l’Histoire qu’un peuple change d’avis sur l’Union européenne à la faveur d’un second référendum. C’est déjà arrivé trois fois.

En 1992, les Danois refusèrent le traité de Maastricht à 50,7%. Un an plus tard, après avoir reçu quatre "opt out", ils votèrent "oui" à 56,8%. En 2001, les Irlandais rejetèrent le traité de Nice à 53,9%. Il leur fallut un an et demi pour l’accepter à 62,9% lors d’une nouvelle consultation. En 2008, les Irlandais, encore eux, rejetèrent le traité de Lisbonne à 53,2% pour finir par l’adopter à 67,1% en 2009. Par trois fois, l’Europe a réussi à retourner un référendum, grâce à sa fermeté et son unité retrouvées. Pourtant, les questions mettaient en cause sinon l’évolution de l’Union, du moins la participation d’un État au projet.

La volonté d’un peuple n’est pas un monolithe qu’un référendum graverait dans un marbre éternel. Le peuple peut changer d’avis. Surtout s’il sent la folie des hommes l’ayant mené dans l’impasse. S’il sent qu’il n’y a aucun projet dans ce qu’il lui fut proposé. Ce serait humain. Ce serait, pour lui, la leçon du Brexit.