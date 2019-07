Un succès problématique

La tendance marquante de cette troisième édition de l’examen d’entrée en médecine, c’est la présence massive de non-résidents parmi les près de 3.517 candidats inscrits . En 2018, ils représentaient 30% des inscriptions; cette année, ils sont 33%. Parmi eux, beaucoup de Français, mais aussi des candidats venus de loin (Maghreb, Egypte…). Un succès qui s’explique par deux facteurs: le minerval abordable et le fait qu’il s’agit d’un examen et non d’un concours où les places sont par définition limitées.

Et avec cela, on n’aura pas encore réglé la question essentielle, celle des quotas de numéros Inami, qui reviendra immanquablement sur la table des prochains gouvernements. La ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) menace toujours de ne plus libérer de numéros Inami pour les francophones en l’absence de "filtre efficace" à l’entrée des universités du sud du pays. Il est temps de mettre un terme à ce bras de fer politique qui se fait sur le dos d’étudiants qui sacrifient une partie de leur jeunesse mais aussi des patients, puisqu’il manque près de 200 généralistes en Wallonie et à Bruxelles.