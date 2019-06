Une Wallonie sans haute voltige

Après trois semaines de discussions en Wallonie et des négociations qui ont du mal à démarrer, Ecolo tente le coup de poker . L’idée, inspirée de celle lancée par les socialistes il y a une semaine, consiste à installer un gouvernement minoritaire PS-Ecolo . Les verts y ajoutent une petite touche en proposant d’ ouvrir certains postes ministériels à la société civile . Sur papier, la proposition est rafraîchissante. Dans un monde politique où le plus grand des dangers est l’entre-soi, l’ouverture vers la société civile est probablement régénératrice sur le plan des idées.

Derrière l’idée des verts (et du PS), on comprend l’envie, celle d’écarter le MR du pouvoir. L’auto-exclusion du cdH et l’exit du PTB rendent pourtant les libéraux incontournables en Wallonie. Pourquoi dès lors refuser d’ouvrir des négociations avec les libéraux? La responsabilité d’Ecolo (comme du PS) est aussi de voir si le MR peut assouplir certaines de ses positions idéologiques en vue de former une tripartite gouvernementale avec éventuellement des ministres issus de la société civile.