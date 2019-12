Une année pétillante

Personne n’avait anticipé de telles performances, même pas les meilleurs gestionnaires de "hedge funds", c’est tout dire. Après un cru 2018 très décevant, les marchés boursiers ont brillé de mille feux en 2019. À Bruxelles, l’indice Bel 20 a bondi de plus de 22% après avoir chuté, il est vrai, de 18% l’année précédente. Au passage, il n’a d’ailleurs toujours pas retrouvé ses niveaux records de 2007. Aux Etats-Unis, en revanche, la fête est totale, les trois grands indices ont régulièrement battu des records historiques, avec des progressions de près de 30% pour l’indice S & P 500 et de 35% pour le Nasdaq. On est bien loin du pessimisme qui régnait encore au début de l’année en raison de la guerre commerciale USA-Chine et du ralentissement économique mondial…. Paradoxalement, ces deux éléments n’ont nullement disparu du paysage. Mais les marchés ont décidé d’en atténuer l’importance et d’entrevoir l’avenir avec des lunettes roses, en anticipant un accord entre les Etats-Unis et la Chine et en tablant sur l’absence d’une récession. La présence toujours bienveillante des banques centrales a fait le reste.