Une décision juste, une communication ratée

Déconfiner un pays est un exercice inédit extrêmement délicat et difficile. Le processus doit reposer sur des critères sanitaires étayés, s’établir selon un agenda clair et s’appuyer sur une communication maîtrisée, didactique et cohérente. En autorisant précipitamment, à la veille du congé de l’Ascension, les citoyens à retourner dans leur seconde résidence – après avoir dit le contraire quelques jours plus tôt – les autorités de ce pays ont fait preuve d’une improvisation malvenue.