Une hausse à relativiser

Au début de l’année 2019, personne n’aurait osé miser un euro sur d’aussi belles performances boursières: 19% de hausse pour l’indice Bel 20 et plus de 22% pour la Bourse américaine. Inespéré. Il faut se souvenir qu’à la fin 2018, la morosité régnait en maître. Le Bel 20 avait enregistré la troisième plus mauvaise année de son histoire, avec une chute de 19%, alors que la Bourse américaine avait perdu 6%. Les progressions de cette année doivent donc être relativisées. Après tout, la Bourse belge n’a pas encore retrouvé ses niveaux du début 2018.