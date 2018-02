Une nomination sans histoires

Luis de Guindos fera peut-être un excellent banquier central – on le souhaite. Mais sa nomination, qui doit être formalisée par une réunion en bonne et due forme du Conseil des ministres des Finances (Ecofin) puis par les chefs d’État et de gouvernement, a un goût amer. Les députés du Parlement européen spécialisés dans les matières monétaires ont auditionné l’Espagnol et son rival, le banquier central irlandais Philip Lane. Et ont exprimé leur préférence pour ce dernier. Plus convainquant à l’audition, paraît-il – on peut difficilement en juger, l’audition s’est déroulée à huis clos.