Une nouvelle arnaque de trading

La FSMA vient de signaler une nouvelle fraude, liée à un logiciel de trading qui promettait des rendements alléchants. Depuis juillet, la société liée à ce produit ne permet plus les retraits.

Les plateformes de trading frauduleuses ont le vent en poupe ces derniers mois. La FSMA vient encore d'ajouter à sa longue liste de signalements pour fraude une nouvelle plateforme de trading, ou plutôt un logiciel de trading, qui proposait aux clients un rendement très alléchant, mais pas réaliste, entre 20 et 30% par mois. Le régulateur avait récemment indiqué qu'au premier trimestre, sur les 551 signalements, 241 concernaient les plateformes de trading. Celle qui est mise en cause actuellement avait la particularité d'opérer sur un système pyramidal, où les utilisateurs recevaient une commission sous diverses formes pour chaque nouveau client qu'ils ramenaient. La société alliait aussi les promesses du monde des cryptomonnaies, car elle proposait sa propre devise virtuelle. Mais depuis juillet, il n'est plus possible de retirer son argent ni de passer une transaction sur cette plateforme.

L'affaire revêt une dimension internationale, puisque plusieurs dizaines de milliers de Russes ont été floués aussi par cette arnaque. Plusieurs dizaines de millions de dollars de leur argent ont disparu dans la nature. En Belgique, la FSMA n'a pas souhaité indiquer le nombre de consommateurs arnaqués ni les montants perdus.

En bref, la société frauduleuse a réussi à séduire des consommateurs désireux de faire fructifier leur capital. Un point commun à de nombreux cas répertoriés par la FSMA.

Un rendement de 20 à 30% par mois aurait dû alerter le consommateur.

Un rendement de 20 à 30% par mois aurait pourtant dû alerter le consommateur, car dans le monde des placements, à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de chance, un tel rendement est quasi impossible. Mais l'appât du gain peut parfois être plus fort que la raison. Et il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux, car dans le cas de la fraude, les clients avaient été démarchés sur des groupes privés sur ces médias. Un public jeune avait été ciblé. Et qui dit jeune, dit moins expérimenté.