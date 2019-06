Une nouvelle époque historique

À l’Agence fédérale de la dette, institution chargée de réaliser les emprunts nécessaires au refinancement de la dette publique belge, on se frotte les mains; par contre, dans les banques et les compagnies d’assurance, on fait la grimace. Une partie de l’argent collecté auprès des clients est placée dans des obligations gouvernementales, pour une question d’équilibre des risques. Ce n’est pas avec ces titres qui ne rapportent plus rien ou qui coûtent même de l’argent que les institutions financières vont améliorer leur rentabilité. D’autant plus que les banques belges perdent déjà 355 millions d’euros par an à cause de leurs liquidités excédentaires placées à la Banque centrale européenne à un taux de -0,4%.