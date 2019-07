Une présidence des plus fragiles

Deux semaines après sa désignation surprise par le Conseil européen, partant de rien, l’Allemande Ursula von der Leyen réussit à endosser le titre de présidente de la Commission européenne, le poste le plus puissant de l’Union. En quelques jours de "road show" et un discours millimétré où elle a rencontré les doléances des élus libéraux et socialistes, la démocrate chrétienne a fini par emporter l’adhésion du Parlement européen. Mais sa victoire, à neuf députés près (51%), est dénuée de gloire. C’est même le score le plus faible d’un candidat à la présidence, si l’on excepte celui de Jacques Santer en 1994 (45%). Lors des cinq prochaines années, elle devra composer avec toutes les forces en présence, sous peine de perdre sa fragile majorité au moindre coup de vent politique.