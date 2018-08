Une réaction forte s'impose

On n’oublie pas les déferlements de haine quotidiens sur les réseaux sociaux, qui n’émeuvent plus grand monde. Du Premier ministre hongrois Viktor Orban au ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini, de nombreux politiciens ont fait des migrants et des étrangers des boucs émissaires commodes de tout ce qui ne va pas sur leur lopin de terre. Une stratégie pensée, huilée, dont ils tirent un évident bénéfice électoral en attisant les peurs. Une communication pourtant tellement dangereuse car elle libère la parole et, désormais de plus en plus souvent, les actes.