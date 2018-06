Une sortie inopportune

Connu pour ne pas avoir la langue en poche, le bouillant patron de Lufthansa pensait mettre un coup de pression sur les représentants des pilotes (et la direction?) pour accélérer les négociations. Un dirigeant qui dit tout haut ce qu’il pense est une bonne chose, mais dans certaines situations, il devrait faire preuve de psychologie et ne pas mettre de l’huile sur le feu .

Le patron de Lufthansa, la maison mère de Brussels Airlines, a raté le coche et a plutôt compliqué la situation de la direction de sa filiale belge. Sa sortie est d’autant plus inopportune et dénuée de tout sens critique que les négociations se déroulent bien. Direction et syndicats de Brussels Airlines ont déjà engrangé des avancées sur certains points et l’on n’exclut pas un accord d’ici l’échéance du 11 juin.