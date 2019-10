Une souplesse qui honore l'UE

Les concessions européennes à Johnson

On aura rarement pris la Commission européenne en flagrant délit de contradiction, au fil de l’interminable négociation du Brexit. Le nouveau projet de contrat de divorce présenté jeudi par Michel Barnier est une exception intéressante. Ferme, l’Union a répété à tue-tête, des mois durant, que non seulement l’accord qu’elle avait conclu avec Theresa May était le meilleur possible, mais qu’il n’existait pas la moindre marge pour le modifier. Cette assertivité n’a pas aidé l’ex-Première ministre à faire adopter son accord. Et loin de décourager Boris Johnson, elle lui a offert une brèche dans laquelle il allait s’engouffrer avec gourmandise: il lui suffisait de prendre le contre-pied pour mettre les Européens face à leur erreur. L’accord de retrait était modifiable: il n’avait pour le prouver qu’à réclamer de le rouvrir, avec en guise de pied-de-biche sa stratégie du fou: si vous ne cédez pas, ce sera le Brexit dur.

Dès lors que Londres a apporté une contre-proposition constructive, technique, opérationnelle, les Européens se sont plongés corps et âme dans la renégociation. Sans jamais céder au "blame game", aux provocations, aux vexations, ils ont cherché honnêtement une nouvelle sortie.

Le résultat est bien sûr une victoire éclatante pour Boris Johnson. Qu’importe si la nouvelle version de l’accord ne change pas fondamentalement la donne.

Sur la forme, les Européens ont donc fini par céder, juste ce qu’il fallait pour donner raison au premier des Brexiters. Mais ils n’ont en rien renié leurs principes directeurs, le nouvel accord est conforme à l’intégrité du marché unique et offre une sécurité juridique aux citoyens et entreprises concernés par le Brexit. La souplesse de l’Union était nécessaire et elle l’honore.