Une volatilité qui donne le "la" des marchés

Le repli des marchés d’actions cette semaine s’est accompagné d’une hausse de la volatilité. Le VIX, qui mesure les anticipations de fluctuation du S&P500, s’est soudainement relevé après avoir passé une année 2017 en léthargie. Lors de la séance du 5 février sur les marchés américains, cet indice a connu sa plus forte hausse historique. Sa progression a pris de court tous les investisseurs qui pariaient sur sa baisse. Nomura et Crédit Suisse, qui proposaient des produits suivant cette stratégie, ont dû fermer ceux-ci, après leur chute vertigineuse à presque zéro. Certains analystes ont souligné qu’une bulle s’était formée ces dernières années sur la volatilité. Car dans un contexte où les placements sans risque ne rapportent rien, les investisseurs ont pris du risque, et ont notamment suivi une stratégie qui rapportait gros jusqu’à l’année passée. Le produit de Crédit Suisse, XIV, a vu sa valeur multipliée par quinze entre 2010 et 2017. Mais les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, et de nombreux analystes avaient prédit que ces produits pourraient causer des pertes significatives chez les investisseurs. Car le VIX évoluait à des niveaux extrêmement bas, insoutenables jusqu’à la semaine précédente.